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Социум Экономика

ЗКО в лидерах по количеству ресторанов

В целом в 2025 году объем услуг в сфере питания и напитков составил 2,1 триллиона тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
ЗКО в лидерах по количеству ресторанов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане насчитывалось 19 588 заведений общественного питания. Это на 17,5% больше, чем годом ранее — в 2024 году их было 16 674. Больше всего заведений общепита работает в Алматы — 3 522, Астане — 2 761 и Карагандинской области — 1 275. За год число ресторанов выросло на 666 и достигло 3 024. Столовых стало 5 940 — на 5,7% больше. Заметнее всего увеличилось количество кафе: с 5 202 до 5 987, или на 15,1%. 

По числу ресторанов лидируют Астана (654), Алматы (602) и Западно-Казахстанская область (248). Больше всего кафе находится в Алматы (1 036), Астане (809) и Карагандинской области (485). В целом в 2025 году объем услуг в сфере питания и напитков составил 2,1 триллиона тенге.

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