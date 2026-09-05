Замер средней скорости и глаз на ремень: к чему готовиться водителям из-за новых камер МВД

Уже не просто камеры, а полноценный искусственный интеллект: дорожные системы наблюдения в Казахстане научились распознавать до 23 видов нарушений ПДД. Ведомство активно внедряет алгоритмы, которые умеют оценивать риски до того, как произойдет авария.

Главный акцент цифровизации сместился с простого выписывания штрафов на реальную профилактику. Умные комплексы анализируют общий поток, замеряют среднюю скорость и помогают избавить улицы от хаотичной парковки и опасных маневров.

Больше не получится «притормозить перед камерой»

Для любителей разогнаться и резко сбросить скорость перед объективом плохие новости: современные системы научились измерять среднюю скорость на всем отрезке пути. Если проехать контролируемый участок быстрее допустимого времени, система автоматически зафиксирует нарушение.

Кроме того, умные комплексы моментально считывают выезд на встречную полосу и катание по полосам для общественного транспорта. Это позволяет перекрыть самые опасные сценарии, приводящие к лобовым столкновениям.

23 нарушения под прицелом: от ремня безопасности до смартфона

Камеры нового поколения видят то, что раньше оставалось за кадром. Цифровые помощники МВД без труда распознают детали внутри салона и на проезжей части:

Разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажира.

Игнорирование пешеходов на «зебрах» и проезд за стоп-линию.

Правила парковки: алгоритмы фиксируют брошенные машины, которые закрывают обзор или блокируют проезд экстренным службам.

Все данные обрабатываются в реальном времени, а тип и характеристики каждого автомобиля система определяет автоматически.

Нейросети на страже безопасности: анализ усталости и опасного вождения

Развитие искусственного интеллекта вывело мониторинг на новый уровень. Нейросети научились распознавать косвенные признаки того, что водитель за рулем устал или ведет себя неадекватно, виляя между полосами.

На основе собранных данных аналитики МВД выявляют так называемые «точки концентрации ДТП». Это помогает не просто наказывать нарушителей, а менять саму схему движения: вовремя ставить нужные знаки, перенастраивать светофоры и наносить понятную разметку.