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Социум

В Уральске пройдет международный хакатон NASA

Участие в хакатоне бесплатное, но необходимо пройти предварительную регистрацию.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске пройдет международный хакатон NASA
Фото с сайта Pixabay

14–15 ноября в Уральске пройдет NASA Space Apps Challenge — один из крупнейших международных хакатонов, который ежегодно объединяет более 30 тысяч участников из 160 стран. Об этом сообщила Айнур Бисембаева, локальный лидер NASA Space Apps Challenge в Казахстане. Хакатон состоится сразу в шести городах страны: Алматы, Павлодаре, Петропавловске, Шымкенте, Уральск и Усть-Каменогорске. В Уральске площадкой станет Мейкерспейс/American Corner Oral по адресу: Назарбаева, 166/2. Участниками смогут стать школьники, студенты и молодые специалисты. 

В течение двух дней команды будут работать над задачами, связанными с климатом, экологией, космосом и современными технологиями. Для решения задач участники будут использовать реальные данные NASA. Лучшие проекты смогут выйти на глобальный этап конкурса. Там их работы оценят эксперты NASA и других ведущих космических агентств — ESA, JAXA, CSA и CNES.

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По словам Айнур Бисембаевой, для молодежи Уральска это возможность показать свои идеи и попробовать себя в международном проекте.

- NASA Space Apps Challenge — это возможность почувствовать, что космос и мировая наука ближе, чем мы привыкли думать. Мы гордимся, что именно Уральск теперь в числе городов-хостов этого события. Для молодежи это шанс заявить о себе и своих идеях на международном уровне, - отметила Айнур Бисембаева, локальный лидер NASA Space Apps Challenge в Казахстане.

Участие в хакатоне бесплатное, но необходимо пройти предварительную регистрацию.

Контактная информация:

  • Координатор: Айнур Бисембаева
  • Телефон: +7701 345 27 36 (WhatsApp/Telegram)

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