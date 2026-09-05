Десятилетия у школьной доски: в ЗКО государственными медалями наградили заслуженных педагогов

Власти подчеркнули, что поддержка квалифицированных кадров и развитие школьной инфраструктуры остаются ключевыми приоритетами для области.

Президентскими наградами в Западно-Казахстанской области отметили учителей, отдавших профессии более трех десятилетий. Аким региона Нариман Турегалиев вручил медали «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») педагогам, на чьем счету — воспитание нескольких поколений учеников.

Торжественное вручение стало признанием огромного личного вклада специалистов в образование региона. Власти подчеркнули, что поддержка квалифицированных кадров и развитие школьной инфраструктуры остаются ключевыми приоритетами для области.

Признание за преданность делу: кто получил медали

Высокой государственной награды удостоились две известные в регионе представительницы сферы образования:

Айымгуль Диярова — учительница средней школы № 47, посвятившая преподаванию 37 лет.

Шолпан Сисенова — директор Дворца студентов, чей педагогический и управленческий стаж составляет 31 год.

Сами награжденные скромно отмечают, что эта медаль — заслуга всего педагогического коллектива и родных школ. По их словам, высокое признание лишь добавляет ответственности перед учениками и родителями.

«Сильный учитель — опора нации»

Глава региона Нариман Турегалиев поздравил педагогов и напомнил слова Президента Касым-Жомарта Токаева о ключевой роли учителя в современном обществе.

-Технологии способны изменить мир, но перестроить мировоззрение человека может только настоящий учитель. Наставник формирует будущее всей нации, и этот труд невозможно переоценить, — отметил аким области.

В регионе планируют и дальше систематически поддерживать талантливых преподавателей, выплачивать стимулирующие выплаты и создавать современные условия для обучения детей как в городах, так и в сельских районах.