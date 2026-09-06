Елімізде көкжөтел көрсеткіші төмендеді

Қазақстанда жыл басынан бері көкжөтел жұқтырғандар саны он пайызға азайды. Дегенмен, қауіпті дертке шалдыққандардың басым бөлігі – екпе алмаған сәбилер. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады.
Екпе қауіптен қалай қорғайды?
2026 жылдың алғашқы айларында республика бойынша көкжөтелдің 250 дерегі тіркелді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда біршама төмен. Мамандар бұл оң өзгерісті балаларды жоспарлы және қосымша иммундау жұмыстарының нәтижесі деп бағалайды.
Статистика көрсеткендей, ауруға шалдыққандардың 91 пайызы – бес жасқа толмаған, бірақ әлі екпе алмаған балалар. Бұл көрсеткіш вакцинаның маңызын айқын аңғартады. Әсіресе, ағзасы әлсіз сәбилер үшін бұл инфекция өте ауыр өтуі мүмкін.
Вакцинация науқаны қалай жүріп жатыр?
Биылғы жеті айдың ішінде елімізде 361 мыңнан астам бала көкжөтелге қарсы екпе қабылдады. Олардың арасында бір жасқа толмаған сәбилер де, алты жастағы балалар да бар.
Денсаулық сақтау министрлігі бұл кезеңде ешқандай жанама әсерлер немесе қолайсыз реакциялар тіркелмегенін атап өтті. Бұл қолданылып жатқан препараттардың сапасы мен қауіпсіздігіне толық кепілдік береді.
Артта қалған екпелерді толықтыру шаралары
Уақытында екпе ала алмаған балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша иммундау жұмыстары жүріп жатыр. Жыл басынан бері 18 жасқа дейінгі 107 мыңнан астам балаға қосымша екпе салынды.
Дәрігерлер көкжөтелден қорғанудың жалғыз әрі тиімді жолы – вакцина екенін ескертеді. Өңірлердегі медицина қызметкерлері ата-аналарға ұлттық екпе күнтізбесін қатаң сақтау қажеттігін түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр.