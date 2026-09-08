Эксперт: Конституционная реформа направлена на укрепление взаимного доверия между государством и обществом

В преддверии послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан Дархан Шукирбаевич Токеев остановился на значении конституционной реформы в политической модернизации страны и совершенствовании системы государственного управления, сообщает ult.kz.

По его словам, изменения, внесенные в Основной закон, направлены на расширение прав и возможностей граждан, а также на укрепление взаимосвязи между государством и обществом.

- Конституционная реформа в Республике Казахстан стала одним из важных шагов на пути политической модернизации нашей страны и совершенствования системы государственного управления. Изменения, внесенные в Основной закон, направлены на укрепление принципов справедливости, повышение ответственности государственных институтов и расширение возможностей участия граждан в общественно-политических процессах, - говорит он.

По словам Дархана Шукирбаевича, одним из ключевых направлений реформы является укрепление взаимосвязи между обществом и государством. В этом контексте возрастает значение Курултая, Народного совета, института Вице-Президента и других общественно-политических механизмов.

- Эти институты позволяют учитывать мнение граждан, выстраивать открытый диалог и усиливать ответственность власти перед народом.

Конституционные изменения формируют основу для совершенствования защиты прав и свобод граждан, повышения эффективности государственного управления и развития институтов гражданского общества. Кроме того, эти преобразования направлены на модернизацию политической системы страны в соответствии с требованиями времени и создание условий для устойчивого развития общества, - считает эксперт.

В заключение эксперт подчеркнул, что конституционная реформа - это не просто совокупность законодательных изменений, а важный шаг, определяющий вектор будущего развития государства.