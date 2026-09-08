Учебники разваливаются, а дневники не работают: в Минпросвещения ответили на жалобы родителей

Глава Министерства просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве прокомментировала массовые претензии казахстанцев к качеству школьной литературы и сбоям в работе электронных дневников.
Представители СМИ обратили внимание министра на то, что из-за разного формата книг их неудобно носить в портфелях, а мягкие обложки не выдерживают и года - к концу учебных классов пособия буквально рассыпаются.
- Да, эта проблема есть. Сейчас мы рассматриваем, чтобы искусственным интеллектом мы могли сформировать новый формат учебников. У нас уже пилотный проект, апробация в 40 школах проходит. Это E-oqulyq или AI- oqulyq, где все наши учебники объединены на одну платформу.
Насчет учебников: в этом году министерство просвещения провело большую аналитическую работу. Мы выявили около 700 ошибок. Сейчас поэтапно с издательствами идет новое издание. Поэтому вот в ряде регионов, в том числе в городе Шымкент, родители жаловались, что новых учебников еще не было предоставлено. Мы оперативно среагировали. На данном этапе уже эти учебники были выкуплены, и на этой неделе до учащихся они будут доведены, - заявила Жулдыз Сулейменова.
Вопрос единого размера бумажных учебников пока остается в разработке, однако в Минпросвещения рассчитывают решить проблему за счет цифры. Также министр разъяснила ситуацию со сбоями в электронных дневниках.
- Мы думаем, что решением этой проблемы это будет вот этот проект AI- oqulyq, когда будет одна платформа. Насчет LMS-системы: сейчас у нас функционирует четыре LMS-системы - данные системы работают по закону об образовании с местными исполнительными органами.
Местные акиматы сами вправе выбирать ту или иную LMS-систему. Поэтому здесь за функционирование, за качества функционирования, за персональные данные ответственность несет местный исполнительный орган, - заключила глава ведомства.