Поп-хиты в симфоническом звучании: в Алматы состоялся концерт Ne Prosto Orchestra при поддержке Škoda

Музыкальная осень в Алматы началась со знакомых хитов в неожиданном исполнении. 4 сентября Ne Prosto Orchestra собрал зрителей во Дворце Республики на программе «BEST OF NE PROSTO POP». Композиции Adele, Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Daft Punk и других мировых исполнителей прозвучали в симфонических аранжировках. Генеральным спонсором концерта выступила Škoda Qazaqstan, входящая в состав автомобильной компании Allur, передает МойГород.

Оркестровая программа объединила разные музыкальные эпохи и показала, как знакомая поп-музыка может раскрываться в новом формате. Партнерство с Ne Prosto Orchestra является для Škoda Qazaqstan частью последовательной работы по развитию современной культурной среды. Бренд поддерживает коллектив и знакомит широкую аудиторию с масштабными музыкальными программами.

Сотрудничество отражает ценности Škoda – внимание к человеку, открытость новым идеям и стремление дарить положительные эмоции, которые выходят за рамки повседневности. Музыка в этом контексте становится ещё одной точкой соприкосновения бренда с аудиторией.

«В очередной раз ребята из Ne Prosto Orchestra собрали любителей музыки и неравнодушных слушателей вместе. Приятно начать осень в тёплой компании единомышленников, послушать прекрасное исполнение знакомых и любимых композиций из молодости. Музыка и песни – это пища для души, то, что заставляет нас задуматься и вспомнить о самом главном в жизни, вселяет в нас надежду и даёт сил двигаться дальше. Пусть таких событий становится больше, а вместе с ними – и поводов разделить прекрасные эмоции друг с другом», – поделился руководитель казахстанской дистрибуции Škoda Андрей Тананыкин.

Событие в Алматы стало уже третьим концертом Ne Prosto Orchestra, прошедшим при поддержке Škoda Qazaqstan в этом году. Однако партнёрство на этом не заканчивается. 20 декабря в Астане, на сцене Qazaqconcert, состоится следующий концерт «Ne Prosto Новый год».