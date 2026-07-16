Успеют ли исправить ошибки в казахстанских школьных учебниках к 1 сентября - Минпросвещения

Ранее министр Аида Балаева заявляла о выявлении более 700 ошибок в учебной литературе. В ведомстве рассказали, успеют ли издательства и эксперты устранить все замечания перед началом учебного года.

В Министерстве просвещения прокомментировали ход доработки школьных учебников, в которых ранее было обнаружено свыше 700 ошибок и замечаний, сообщает пресс-служба ведомства. По поручению президента учебная литература прошла дополнительную экспертизу, после чего было принято решение провести тщательную работу над ошибками до официального утверждения изданий.

В профильном министерстве подчеркивают, что процесс доработки находится на особом контроле, так как главная цель - предоставить детям качественный и актуальный образовательный контент.

- Главная задача Министерства просвещения - обеспечить каждого школьника качественными, достоверными и современными учебниками, соответствующими государственным образовательным стандартам, новой Конституции Республики Казахстан и актуальным требованиям системы образования. Совместно с издательствами и экспертным сообществом продолжается работа по устранению выявленных замечаний. Дополнительное время необходимо для того, чтобы все учебники соответствовали установленным требованиям качества, - пояснили в ведомстве.

Несмотря на необходимость правок, поставки учебной литературы в школы идут по графику. До 30 августа 2026 года планируется закуп учебников для 3-х классов по ряду ключевых дисциплин (казахский и русский языки, математика, познание мира, литература, музыка), а также по "Всемирной истории" для 7-х классов.

- Выбор учебников уже проведен педагогами через электронную платформу Etandau.gov.kz. На основании их выбора местными исполнительными органами сформированы заявки и направлены издательствам для организации поставок. Одновременно регионы проводят дополнительный закуп учебников для остальных классов с учетом увеличения числа обучающихся и обновления библиотечных фондов, - уточнили в министерстве.

Дальнейшее обновление фонда учебной литературы продолжится в несколько этапов:

До 1 января 2027 года - для 4-х и 9-х классов;

До 1 апреля 2027 года - для 8-х классов.