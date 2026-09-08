На две недели перекроют улицу в Уральске

Как сообщили в акимате Уральска, в связи с проведением ремонтных и строительно-монтажных работ на тепловых сетях с 8 по 22 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Некрасова на участке от проспекта Назарбаева до улицы Ескалиева.

- Указанные работы проводятся в целях ремонта тепловых сетей и выполнения необходимых строительно-монтажных работ. Просим водителей учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты движения, - пояснили в акимате.