В ЗКО отменили закупку служебных машин для акимата на 61 млн тенге

В Западно-Казахстанской области пресекли попытку нецелевого использования бюджетных средств. Прокуратура Каратобинского района вернула в казну более 61 миллиона тенге, которые местный акимат планировал потратить вопреки действующим правилам, сообщили в прокуратуре ЗКО.

- История началась в июле 2026 года. Районный акимат разместил на портале госзакупок объявления о покупке сразу восьми единиц служебного транспорта. Общая сумма тендера составила 61,4 миллиона тенге. Однако чиновники проигнорировали правительственный мораторий - постановление Правительства №792, принятое в сентябре 2025 года, которое строго ограничивает подобные траты на автопарк госорганов, - отметили в ведомстве.

Вмешательство надзорного органа остановило сделку. Прокуроры внесли протест, после чего государственные закупки аннулировали.