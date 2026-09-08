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Социум

В ЗКО отменили закупку служебных машин для акимата на 61 млн тенге

Чиновники хотели купить 8 автомобилей.
Кристина Кобина
В ЗКО отменили закупку служебных машин для акимата на 61 млн тенге
Фото сгенерировано с помощью ИИ

В Западно-Казахстанской области пресекли попытку нецелевого использования бюджетных средств. Прокуратура Каратобинского района вернула в казну более 61 миллиона тенге, которые местный акимат планировал потратить вопреки действующим правилам, сообщили в прокуратуре ЗКО.

- История началась в июле 2026 года. Районный акимат разместил на портале госзакупок объявления о покупке сразу восьми единиц служебного транспорта. Общая сумма тендера составила 61,4 миллиона тенге. Однако чиновники проигнорировали правительственный мораторий - постановление Правительства №792, принятое в сентябре 2025 года, которое строго ограничивает подобные траты на автопарк госорганов, - отметили в ведомстве.

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Вмешательство надзорного органа остановило сделку. Прокуроры внесли протест, после чего государственные закупки аннулировали.

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