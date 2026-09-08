Казахмыс построит соцобъекты в Жамбылской области на 800 млн теңге

В Шуском районе Жамбылской области подходят к завершению реализация основных социальных проектов, предусмотренных в рамках ежегодного меморандума между ТОО «Корпорация Казахмыс» и местным акиматом на 2026-2027 годы. Финансирование компании направлено на девять объектов – от сельских спортивных площадок и детских садов до уличного освещения и крупных спортивных комплексов. Совокупный бюджет программы в районе составляет около 800 млн теңге.



В селе Бірлік завершено озеленение парка и в настоящее время ведутся работы по благоустройству центральной территории с установкой монумента «Домбыра». На этот проект выделено 12,6 млн теңге. К сегодняшнему дню на площадке уложена брусчатка и смонтировано ограждение, заключительным этапом станет монтаж самого монумента. Общая сумма реализуемых проектов составляет 22,6 млн теңге.



В нескольких населенных пунктах идет обустройство спортивных и детских зон. В частности, в селе Конаев в рамках проекта с бюджетом 34,7 млн теңге строится мини-футбольное поле и прилегающая к нему детская площадка. Здесь установлено внешнее ограждение и завершена укладка тартанового покрытия. На территории школы в селе Коккайнар на сумму около 20 млн теңге обустраиваются спортивные площадки, уложено газонное покрытие и монтируется ограждение для новых волейбольной и баскетбольной площадок. Кроме того, по запросу местного населения на шести улицах в селе Бірлікүстем полностью завершена установка уличного освещения на сумму 25,5 млн теңге.



Параллельно в рамках меморандума начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса в городе Шу. Стоимость проекта составляет 627 млн теңге. Также в этот перечень входят ремонт детского сада в селе Конаев на 25 млн теңге, благоустройство и озеленение в селе Шокпар на сумму 15 млн теңге.



Такой формат взаимодействия с акиматом позволяет системно обновлять сельскую инфраструктуру в регионах присутствия компании, создавая условия для детского досуга, развивая школьный спорт и закрывая бытовые потребности жителей.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS