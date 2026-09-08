В Казахстане зафиксирован рекордный рост кредитования бизнеса

С 2020 года портфель бизнес-займов достиг 16,1 трлн тенге, а число заемщиков среди предпринимателей увеличилось в 10 раз, сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, передает МойГород со ссылкой на "КазТАГ".

Финансовый сектор Казахстана преодолел период спада и вернулся к активной поддержке реальной экономики. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), если в 2017–2020 годах кредитование бизнеса сокращалось, то последние пять лет портфель ежегодно увеличивался в среднем на 15,3%.

В результате суммарный объем займов отечественному предпринимательству с 2020 года вырос более чем вдвое — до 16,1 трлн тенге. Количество предпринимателей, пользующихся банковским финансированием, за этот же период увеличилось с 57 тысяч до 597 тысяч.

Ключевым фактором активизации рынка стало ослабление регуляторной нагрузки: риск-взвешивание по кредитам МСБ и синдицированным займам снизили до 50%, сформирована нормативная база для совместного финансирования и запущен Гарантийный фонд МСБ. Совместно с холдингом «Байтерек» уже отбран пул крупных инвестпроектов на 10,7 трлн тенге, из которых одобрение получили заявки на 2,5 трлн тенге.

В регуляторе отмечают, что пройденный этап оздоровления сформировал у банков высокий запас прочности.

Главной задачей регулятор называет планомерное замещение прямого госнаправления средств частным банковским капиталом.