Сколько стоит сделать осенние заготовки в Казахстане

Energyprom.kz посчитал, во сколько обойдутся популярные осенние заготовки для семьи из 3-4 человек. Расчёт подходит тем, кто покупает все продукты на рынке или в магазине, а не использует овощи и ягоды со своего огорода. В расчётах использовали распространённые рецепты и официальные данные Бюро национальной статистики о ценах на овощи, фрукты, ягоды и другие продукты на рынках в июле 2026 года.

Для сравнения взяли три вида маринадов и салатов, три вида варенья и компот из сезонных фруктов. Всего на продукты для всех заготовок понадобится около 64,2 тысячи тенге. При этом расходы на банки, уксус, специи и специальные крышки в сумму не входят. По сравнению с июлем 2025 года общая стоимость почти не изменилась - она выросла всего на 1%.

Фото energyprom.kz

Какие заготовки обойдутся дешевле

Самым бюджетным вариантом оказались маринованные огурцы и помидоры. На 5 кг огурцов и 5 кг помидоров понадобится около 5,7 тысячи тенге. Лечо обойдётся примерно в 7,8 тысячи тенге, а соте из баклажанов - в 7,6 тысячи тенге.

При этом продукты для маринованных огурцов и помидоров, а также для лечо за год даже немного подешевели - примерно на 3,7%. Главная причина - снижение цен на помидоры. В июле 2026 года они стоили на 15,3% дешевле, чем годом ранее. А вот продукты для баклажанного салата, наоборот, подорожали на 6% из-за роста цены на баклажаны.

Фото energyprom.kz

Варенье оказалось самым дорогим

Сладкие заготовки обойдутся заметно дороже:

малиновое варенье - 13,6 тыс. тенге;

клубничное - 11,9 тыс. тенге;

смородиновое - 11,7 тыс. тенге;

компот из ягод и фруктов - чуть больше 6 тыс. тенге.

За год варенье подорожало незначительно - максимум на 2%. Компот стал дороже примерно на 7%.

Сколько казахстанцы производят домашних заготовок

Бюро национальной статистики также ежегодно оценивает стоимость продуктов, которые семьи производят дома. В 2025 году казахстанские домохозяйства изготовили солений и варений на 66 млрд тенге. Это на 5,6% меньше, чем в 2024 году.

Больше всего пришлось на консервированные и переработанные овощи - 33,5 млрд тенге. Ещё 24,4 млрд тенге составили варенье, джем и повидло, а консервированные фрукты и ягоды - 8,1 млрд тенге. При этом сельские жители производят примерно в два раза больше домашних заготовок, чем горожане. На это влияют наличие собственных огородов и более подходящие условия для хранения продуктов - погреба и подвалы.