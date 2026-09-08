В ЗКО увеличилось число электромобилей: где их можно зарядить

В Западно-Казахстанской области растёт количество электромобилей. По данным Управления энергетики и ЖКХ и Департамента полиции ЗКО, в 2025 году в регионе было зарегистрировано 206 электромобилей. В 2026 году их число увеличилось до 460. Сейчас в области работают четыре электрозарядные станции. Три из них находятся в Уральске - на улицах Ружейникова, 16, Шолохова, 39 и Сергея Тюленина, 70/2. Ещё одна станция расположена в Сырымском районе на автозаправке "Qazaq Oil".

Акимат ЗКО поддерживает предпринимателей, которые развивают сеть зарядных станций. Увеличение их количества позволит создать более удобные условия для владельцев электромобилей и будет способствовать развитию экологичного транспорта в регионе.

Напомним, что в 2025 году 1 кВт стоит 64 тенге. Электромобиль потребляет в среднем 20 кВт/ч на 100 км, что обходится в 17 тенге за 1 км пути. При этом заправка автомобиля до полного заряда на быстрых станциях занимает примерно 20-30 минут.