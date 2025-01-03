Электромобили в ЗКО: 66 машин и один зарядный пункт

В последние годы экология стала важной темой для казахстанцев. В Уральске открылся первый экопункт, жители начали сортировать мусор, многие отказались от пластиковых пакетов. Это движение затронуло и автомобильную индустрию — в городе всё чаще встречаются электромобили.
По данным управления ЖКХ ЗКО, в области зарегистрировано 66 электромобилей. Среди популярных марок:
- Zeekr — 21 автомобиль,
- Lixiang — 11,
- Tesla — 8,
- Volkswagen — 7,
- BYD — 5.
Эти данные показывают, что рынок электрокаров в регионе расширяется. Однако темпы регистрации немного снизились:
- 2021 год — 18 машин,
- 2022 — 28,
- 2023 — 8,
- 2024 — 12.
В Уральске есть одна электрозарядная станция (ул. Шолохова, 39), где 1 кВт стоит 85 тенге. Электромобиль потребляет в среднем 20 кВт/ч на 100 км, что обходится в 17 тенге за 1 км пути. Однако при посещении заправки выяснилось, что стоимость за 1 кВт составляет 64 тенге, а оплата происходит бесконтактно через приложение. Заправка автомобиля до полного заряда на быстрых станциях занимает примерно 20–30 минут. Отметим, что по словам автолюбителей, электроавтомобилей в Уральске гораздо больше, чем показывает статистика.
Алексей Перепелкин, предприниматель, водит электромобили не первый год. Сейчас он ездит на Zeekr, а раньше был владельцем Volkswagen ID.4.
— Я давно наблюдаю за развитием электромобильной индустрии. Когда появилась Tesla, я загорелся — стало очень интересно. Но Tesla сначала была недосягаема по цене, а потом, когда я разглядел этот автомобиль поближе, он мне не понравился как машина. Это был действительно гаджет на колёсах. Под нашу ментальность он очень слабо подходит. Когда стали появляться автомобили, которые в нашем классическом понимании напоминают автомобиль, я дождался, когда они официально зайдут в Казахстан. Я был одним из первых, кто купил. Невозможно в лоб сравнивать электромобили и авто с двигателями на бензине — и те, и другие бывают бюджетные и премиальные, — рассказывает Алексей Перепелкин.
По словам Алексей, в морозы электрокар оказывается надёжнее бензинового автомобиля:
— Главная проблема бензиновых машин — завестись в мороз. У электрокара нечего заводить, двигатель работает при любой температуре, — говорит он.
Но он также считает мифом утверждение, что электромобили полностью экологичны:
— Производство литиевой батареи наносит вред природе, сопоставимый с выбросами бензинового автомобиля за всю его жизнь. Так что экология страдает при создании батареи, хоть и не от эксплуатации машины, — говорит Александр.
Зимой заряда батареи хватает на 300 км, летом — на 500 км. Для дальних поездок Алексей использует машину с бензиновым двигателем. Он отмечает, что с увеличением числа зарядных станций путешествовать на электромобилях станет удобнее. А владельцам гибридов ещё проще: бензиновый двигатель служит генератором, что позволяет путешествовать на большие расстояния.
Экологичные технологии продолжают развиваться, и, возможно, в ближайшие годы электромобили станут привычной частью нашей жизни.