Электромобили в ЗКО: 66 машин и один зарядный пункт

Как растёт популярность экологичного транспорта в регионе и что говорят владельцы.

В последние годы экология стала важной темой для казахстанцев. В Уральске открылся первый экопункт, жители начали сортировать мусор, многие отказались от пластиковых пакетов. Это движение затронуло и автомобильную индустрию — в городе всё чаще встречаются электромобили.

По данным управления ЖКХ ЗКО, в области зарегистрировано 66 электромобилей. Среди популярных марок:

Zeekr — 21 автомобиль,

Lixiang — 11,

Tesla — 8,

Volkswagen — 7,

BYD — 5.

Эти данные показывают, что рынок электрокаров в регионе расширяется. Однако темпы регистрации немного снизились:

2021 год — 18 машин,

2022 — 28,

2023 — 8,

2024 — 12.

В Уральске есть одна электрозарядная станция (ул. Шолохова, 39), где 1 кВт стоит 85 тенге. Электромобиль потребляет в среднем 20 кВт/ч на 100 км, что обходится в 17 тенге за 1 км пути. Однако при посещении заправки выяснилось, что стоимость за 1 кВт составляет 64 тенге, а оплата происходит бесконтактно через приложение. Заправка автомобиля до полного заряда на быстрых станциях занимает примерно 20–30 минут. Отметим, что по словам автолюбителей, электроавтомобилей в Уральске гораздо больше, чем показывает статистика.

Алексей Перепелкин, предприниматель, водит электромобили не первый год. Сейчас он ездит на Zeekr, а раньше был владельцем Volkswagen ID.4.

— Я давно наблюдаю за развитием электромобильной индустрии. Когда появилась Tesla, я загорелся — стало очень интересно. Но Tesla сначала была недосягаема по цене, а потом, когда я разглядел этот автомобиль поближе, он мне не понравился как машина. Это был действительно гаджет на колёсах. Под нашу ментальность он очень слабо подходит. Когда стали появляться автомобили, которые в нашем классическом понимании напоминают автомобиль, я дождался, когда они официально зайдут в Казахстан. Я был одним из первых, кто купил. Невозможно в лоб сравнивать электромобили и авто с двигателями на бензине — и те, и другие бывают бюджетные и премиальные, — рассказывает Алексей Перепелкин.

Прототипную зарядку Александр Перепелкин установил у себя на работе.

По словам Алексей, в морозы электрокар оказывается надёжнее бензинового автомобиля:

— Главная проблема бензиновых машин — завестись в мороз. У электрокара нечего заводить, двигатель работает при любой температуре, — говорит он.

Но он также считает мифом утверждение, что электромобили полностью экологичны:

— Производство литиевой батареи наносит вред природе, сопоставимый с выбросами бензинового автомобиля за всю его жизнь. Так что экология страдает при создании батареи, хоть и не от эксплуатации машины, — говорит Александр.

Зимой заряда батареи хватает на 300 км, летом — на 500 км. Для дальних поездок Алексей использует машину с бензиновым двигателем. Он отмечает, что с увеличением числа зарядных станций путешествовать на электромобилях станет удобнее. А владельцам гибридов ещё проще: бензиновый двигатель служит генератором, что позволяет путешествовать на большие расстояния.

Экологичные технологии продолжают развиваться, и, возможно, в ближайшие годы электромобили станут привычной частью нашей жизни.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой