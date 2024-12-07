Меняй отходы на доходы: в Уральске заработал первый эко-пункт

Экопункт помогает собирать и правильно утилизировать отходы, чтобы меньше мусора попадало на свалки и загрязняло окружающую среду. Из переработанного сырья местные компании будут изготавливать туалетную бумагу и мыло.

Теперь у жителей Уральска появилась возможность превращать бытовые отходы в пользу. В городе открылся первый экопункт, где можно сдать вторсырье на переработку и получить за это вознаграждение. Здесь принимают разные виды отходов: пластик, бумагу, батарейки, металл и даже отработанное подсолнечное масло.

Экопункт помогает собирать и правильно утилизировать отходы, чтобы меньше мусора попадало на свалки и загрязняло окружающую среду. Из переработанного сырья местные компании будут изготавливать туалетную бумагу и мыло.

На открытие пришли не только опытные экоактивисты, но и школьники. Ученики школы №7 собрали макулатуру и, вместе с директором, сдали бумажные и пластиковые отходы. Юные эко-блогеры принесли с собой пластиковую тару, бумажные упаковки и крышки.

Директор ТОО "Орал Таза Сервис", по чьей инициативе был открыт эко-пункт, Рафхат Данагулов отметил, что в 2025 году планируется открытие ещё двух подобных пунктов в других микрорайонах города.