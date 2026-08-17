Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Масштабную коррупционную схему пресекли на границе Казахстана и Кыргызстана

Схема была связана с незаконным пропуском фур с коммерческими грузами.
Варвара Тыщенко
Масштабную коррупционную схему пресекли на границе Казахстана и Кыргызстана
Фото: ГКНБ Кыргызстана

В Кыргызстане сотрудники Государственного комитета национальной безопасности пресекли деятельность устойчивой коррупционной группы на автомобильном пункте пропуска "Ак-Тилек - автодорожный", граничащем с казахстанской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ГКНБ Кыргызстана, схема была связана с незаконным пропуском фур с коммерческими грузами:

Главный баннер

- Установлено, что должностные лица Государственной погранслужбы Кыргызстана и Управления ЕАЭС ГНС КР за денежное вознаграждение обеспечивали беспрепятственный въезд на территорию Кыргызской Республики большегрузных автомобилей с коммерческими товарами, при этом официально оформлялись как пустые, - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования правоохранители задержали военнослужащего, сотрудников налоговой службы по линии ЕАЭС и водителя большегруза. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, а оперативно-следственные мероприятия для установления остальных причастных лиц продолжаются.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article