Масштабную коррупционную схему пресекли на границе Казахстана и Кыргызстана

Схема была связана с незаконным пропуском фур с коммерческими грузами.

В Кыргызстане сотрудники Государственного комитета национальной безопасности пресекли деятельность устойчивой коррупционной группы на автомобильном пункте пропуска "Ак-Тилек - автодорожный", граничащем с казахстанской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ГКНБ Кыргызстана, схема была связана с незаконным пропуском фур с коммерческими грузами:

- Установлено, что должностные лица Государственной погранслужбы Кыргызстана и Управления ЕАЭС ГНС КР за денежное вознаграждение обеспечивали беспрепятственный въезд на территорию Кыргызской Республики большегрузных автомобилей с коммерческими товарами, при этом официально оформлялись как пустые, - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования правоохранители задержали военнослужащего, сотрудников налоговой службы по линии ЕАЭС и водителя большегруза. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, а оперативно-следственные мероприятия для установления остальных причастных лиц продолжаются.