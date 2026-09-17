Прогноз по валюте: какой курс доллара заложили в проекте бюджета на 2027 год

На презентации проекта бюджета на 2027 год в Курултае вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил прогноз по курсу американской валюты.

По словам представителя ведомства, ранее на этот период закладывались более высокие показатели - на уровне 540 тенге за доллар. Эти цифры рассчитывались еще в 2025 году, когда на рынке наблюдалась другая динамика и курс поднимался до 550-554 тенге.

- На тот момент у нас как раз курс был 540 тенге за доллар, и даже было 550-554 тенге. Соответственно, по той динамике, что у нас была, мы видели, что в целом ожидается такой курс. Соответственно, и в плане этого года у нас было заложено 540 тенге, - пояснил Азамат Амрин.

Однако текущая ситуация на рынке внесла коррективы. С учетом фактической динамики расчетов закладывается более консервативный показатель.

- Теперь по этому году: мы с учетом того, что видим, какая динамика в этом году - 480 тенге за доллар закладываем. Если брать с начала года - средний курс по году выходит 478 тенге... Мы консервативно заложили на этот год 480 тенге. Мы можем прийти с уточнением к вам с этим вопросом, но сейчас оснований таких нет, - подчеркнул вице-министр.

Ранее вице-спикер Курултая Дания Еспаева в ходе обсуждения финансового документа уже обозначила ключевые риски и замечания Высшей аудиторской палаты к проекту бюджета.