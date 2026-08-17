Более 800 льготников в ЗКО освободили от переплаты за вывоз мусора

Прокуратура Бурлинского района проверила решение местного маслихата от 2023 года об утверждении тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО). В документе обнаружили нарушения, ущемляющие права социально уязвимых категорий граждан, сообщили в генеральной прокуратуре РК.

Как выяснили надзорные органы, нормативный правовой акт не содержал гарантированных законом льгот по оплате услуг за вывоз мусора для отдельных категорий населения.

После внесения акта прокурорского надзора маслихат внес изменения в решение и утвердил льготы.

В список получателей скидок и льгот вошли:

участники Великой Отечественной войны;

лица с инвалидностью I и II групп;

ликвидаторы и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане, пострадавшие от экологического бедствия в Приаралье;

жильцы, потерявшие дома в результате экологических бедствий и ЧС.

В результате вмешательства надзорного органа были восстановлены права 801 жителя района. Работа по защите социально уязвимых слоев населения продолжается.