Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более 800 льготников в ЗКО освободили от переплаты за вывоз мусора

В дело вмешались прокуроры.
Арайлым Усербаева
Более 800 льготников в ЗКО освободили от переплаты за вывоз мусора
Фото из архива "МГ"

Прокуратура Бурлинского района проверила решение местного маслихата от 2023 года об утверждении тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО). В документе обнаружили нарушения, ущемляющие права социально уязвимых категорий граждан, сообщили в генеральной прокуратуре РК. 

Как выяснили надзорные органы, нормативный правовой акт не содержал гарантированных законом льгот по оплате услуг за вывоз мусора для отдельных категорий населения.

Главный баннер

После внесения акта прокурорского надзора маслихат внес изменения в решение и утвердил льготы.

В список получателей скидок и льгот вошли:

  • участники Великой Отечественной войны;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • ликвидаторы и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • граждане, пострадавшие от экологического бедствия в Приаралье;
  • жильцы, потерявшие дома в результате экологических бедствий и ЧС.

В результате вмешательства надзорного органа были восстановлены права 801 жителя района. Работа по защите социально уязвимых слоев населения продолжается.

прокуратура льготники

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article