Перезагрузка осени: к чему готовиться Девам, Овнам и другим знакам в сентябре

Первая половина месяца потребует размеренности, а вторая подтолкнет к резким шагам. Как передает Mixnews, ключевыми точками перезагрузки станут 11 и 26 сентября - дни Новолуния и Полнолуния.

Время навести порядок и сбросить балласт

11 сентября Новолуние в знаке Девы предложит замедлиться и заняться бытом. Это идеальное время, чтобы разобрать накопившиеся дела, очистить расписание и пересмотреть привычки, оставшиеся после летней суеты.

В фокусе окажутся здоровье, организация времени и повседневные обязанности. Чтобы почувствовать перемены, не нужно сразу переворачивать жизнь: достаточно избавиться от нескольких мелочей, которые ежедневно отнимали силы.

Главная ловушка этой фазы - стремление довести всё до идеала. Попытка сделать всё безупречно может полностью парализовать активность, поэтому стоит выбрать пару простых задач и сосредоточиться на них. Наиболее заметно влияние этого дня ощутят Девы, Близнецы, Стрельцы и Рыбы.

Время решительных шагов и эмоциональных вспышек

К 26 сентября атмосфера кардинально изменится. Наступающее Жатвенное Полнолуние в Овне принесет энергию, драйв и желание немедленно действовать.

Начало осени часто воспринимается как второй Новый год, когда хочется ставить амбициозные цели. Огненный знак подтолкнет проявлять инициативу, защищать свои границы и делать то, на что раньше не хватало смелости.

Однако у этого периода есть и обратная сторона. В книге "Планетарные транзиты" астролог Крис Семет предупреждает: эмоциональный фон в эти дни станет крайне нестабильным, возрастает риск импульсивных поступков, вспышек гнева и ревности.

Особенно острым этот период станет для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Самая разумная тактика на конец месяца - брать паузу каждый раз, когда возникает желание сгоряча выяснить отношения или принять спонтанное решение.