От нефтяных резервов к инфраструктуре: как Казахстан инвестирует в будущие поколения

Суверенное богатство обычно измеряется объёмом резервов, позволяющих стране переживать кризисные периоды. Однако для будущих поколений важна не только сумма, оставшаяся на финансовых счетах. Не меньшее значение имеет состояние страны, которую они наследуют вместе с этими сбережениями: качество школ и больниц, состояние коммунальных сетей, дорог, энергетики и другой ключевой инфраструктуры.

Для Казахстана этот вопрос имеет особое значение. Доходы от природных ресурсов позволяют стране формировать внушительную финансовую подушку безопасности. Национальный фонд аккумулирует часть сырьевых доходов и выполняет две основные функции: сберегательную, направленную на сохранение активов для будущих поколений, и стабилизационную, призванную снизить уязвимость государственного бюджета от колебаний на мировых сырьевых рынках. Следует отметить, что к середине 2026 года валютные активы фонда достигли 65,5 млрд долларов.

Суверенное богатство работает по-разному

Единой мировой модели управления суверенными фондами не существует. Государства по-разному балансируют между сбережениями для будущих поколений, фискальной стабилизацией и направлением накопленного капитала на развитие. Однако международный опыт показывает, что эти цели сами по себе не противоречат друг другу.

Норвегия придерживается одной из самых дисциплинированных моделей управления суверенным богатством. Её бюджетное правило связывает изъятия с ожидаемой реальной доходностью Государственного пенсионного фонда, сохраняя при этом гибкость использования фискальной политики в ответ на крупные экономические шоки.

Стабилизационная функция выражена ещё более ярко в Чили. Средства Фонда экономической и социальной стабилизации неоднократно привлекались в периоды экономического напряжения. В 2009 году объём изъятий достиг почти 9,28 млрд долларов, значительные средства также привлекались в 2019–2021 годах.

Другие страны также используют сырьевые доходы не только как источник долгосрочных сбережений, но и как катализатор экономического развития. Показателен опыт Кувейта, где эти задачи разделены между Фондом будущих поколений, сосредоточенным на сохранении капитала для последующих поколений, и Общим резервным фондом, инвестиционный портфель которого охватывает энергетику, промышленность, транспорт и логистику, здравоохранение и инфраструктуру. Такая модель позволяет Кувейту сохранять часть национального богатства для будущих поколений, одновременно превращая другую часть в активы, которые расширяют экономический потенциал страны уже сегодня и создают основу для долгосрочного роста.

Азербайджан, истоки суверенного богатства которого во многом схожи с казахстанскими, использовал средства Государственного нефтяного фонда для финансирования крупных проектов национального значения, включая железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, систему водоснабжения Огуз - Габала - Баку и долевое участие в масштабных инициативах по транспортировке нефти и газа.

Ни одна из этих моделей не может быть механически скопирована другой страной. Однако в совокупности они демонстрируют, что управление суверенным богатством не сводится к бинарному выбору между "сбережением" и "расходованием". Гораздо важнее то, в какой именно форме национальный капитал способен принести наибольшую долгосрочную отдачу для нации.

От финансового капитала к национальному капиталу

Сбережения Национального фонда уже используются непосредственно в интересах будущих поколений. С 2024 года в Казахстане действует программа "Национальный фонд - детям": каждому молодому гражданину Казахстана ежегодно начисляется часть инвестиционного дохода фонда, а по достижении 18 лет накопленные средства можно направить на образование или улучшение жилищных условий. Эта программа уже перешла в фазу практического использования активов. В период с февраля 2024 года по 1 августа 2026 года выплаты получили более 338 тысяч молодых казахстанцев на общую сумму около 67,8 млн долларов. При этом средства, принадлежащие несовершеннолетним, остаются в составе активов Национального фонда и продолжают инвестироваться до достижения ими совершеннолетия.

В то же время Казахстан сталкивается с вызовом, знакомым многим экономикам, накопившим значительные доходы от природных ресурсов: какую часть национального богатства следует оставить в финансовых активах, а какую имеет смысл конвертировать в капитал, работающий внутри страны.

В скором времени Казахстан планирует направить часть активов Национального фонда на финансирование крупных инфраструктурных проектов общегосударственного значения. В 2027 году на эти цели планируется выделить свыше 4 млрд долларов, а в 2028 и 2029 годах - чуть более 3 млрд долларов ежегодно.

По мнению ряда экспертов, экономическая логика такого решения выходит за рамки простого финансирования. Когда средства направляются в долгосрочную социальную и инженерную инфраструктуру, национальное богатство не исчезает. Просто меняется форма, в которой оно существует.

Деньги, выделенные на текущее потребление, сгорают вместе с завершением бюджетного цикла. Школа, больница, коммунальная сеть, дорога или энергетический объект остаются в экономике и работают десятилетиями.

Именно поэтому инвестиции в инфраструктуру принципиально отличаются от покрытия операционных расходов. Часть финансового капитала фактически трансформируется в физический и человеческий капитал внутри страны.

Такой подход приносит экономическую отдачу уже на этапе реализации проектов. Строительство формирует спрос на материалы, оборудование, транспорт, проектные и монтажные работы, обеспечивая заказами отечественные предприятия и создавая добавленную стоимость внутри страны. После ввода объектов в эксплуатацию начинается иной, гораздо более устойчивый эффект. Модернизация систем тепло- и водоснабжения повышает их надёжность, снижает потери и уменьшает необходимость в дорогостоящих аварийных ремонтах. Дороги улучшают связность регионов. Энергетическая инфраструктура устраняет узкие места для расширения действующих производств и запуска новых промышленных мощностей.

Особое место занимают инвестиции в здравоохранение и образование. Современные больницы, поликлиники и учебные заведения представляют собой как социальную инфраструктуру, так и прямые инвестиции в человеческий капитал. Доступность медицинской помощи, состояние здоровья населения, качество образования и квалификация рабочей силы напрямую связаны с производительностью труда и долгосрочным потенциалом экономики. Вся социальная инфраструктура является таким же элементом национального капитала, как транспортная или энергетическая, а её отдача и эффективность выходят далеко за рамки сроков строительства каждого отдельного объекта.

Цена отложенного развития

Использование накопленного капитала влечёт за собой альтернативные издержки. Однако откладывание инвестиций также несёт в себе альтернативную стоимость. Недостаточная пропускная способность транспортных сетей, дефицит электроэнергии, изношенные коммунальные системы, а также нехватка школ или медицинских учреждений создают издержки уже сегодня. Чем дольше откладывается модернизация, тем дольше экономика и население несут эти расходы.

Поэтому темпы инфраструктурного развития имеют вполне конкретную экономическую ценность. Если необходимый объект открывается сегодня, а не через десять лет, страна получает дополнительные годы его экономической и социальной отдачи.

Более того, социальные и экономические эффекты инфраструктуры во многом неразделимы. Надёжные коммунальные сети, современное здравоохранение, образование, транспорт и энергетика одновременно повышают качество жизни и создают среду, в которой может развиваться частная экономическая активность.

Резерв, который уже работал

Использование ресурсов Национального фонда для решения стратегических задач - не новая для Казахстана практика. Способность фонда предоставлять дополнительные ресурсы в моменты, когда экономика нуждается в них больше всего, неоднократно выступала ключевым фактором экономической устойчивости страны.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов 10 млрд долларов было направлено на стабилизацию финансового сектора, поддержку сферы недвижимости, малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного комплекса. В 2015-2017 годах было дополнительно изъято 9 млрд долларов. В период пандемии 2020-2021 годов трансферты из Национального фонда помогли сохранить экономическую стабильность и поддержать граждан. Таким образом, наличие накопленного резерва позволяло государству действовать проактивно - оперативно направлять дополнительные ресурсы туда, где они требовались для предотвращения более тяжёлых экономических последствий.

Наличие крупного финансового резерва позволяло Казахстану проходить периоды внешних шоков с дополнительным источником финансирования, не полагаясь исключительно на текущие доходы бюджета.

Сегодня меняется не сам принцип использования фонда, а характер задачи. Если раньше накопленные ресурсы в первую очередь служили для сглаживания последствий мировых шоков, то теперь часть капитала предназначена для устранения инфраструктурных узких мест, способных ограничить долгосрочное развитие.

Это расширяет роль суверенного фонда: ресурсы, накопленные в благоприятные периоды, используются не только после возникновения кризиса, но и для создания активов, повышающих устойчивость и потенциал экономики на годы вперёд.

Счёт будущих поколений

В конечном счёте успех этой стратегии будет измеряться не объёмом средств, изъятых из Национального фонда, а стоимостью созданных на них активов и общим эффектом, который они принесут экономике и гражданам.

Это фундаментально меняет критерии оценки. Если финансовый актив стоимостью в один доллар трансформируется в инфраструктуру, которая на протяжении десятилетий повышает производительность, снижает издержки бизнеса, повышает качество человеческого капитала и создаёт условия для новых частных инвестиций, то качественную трансформацию претерпевает сама структура национального богатства.

Поэтому центральный вопрос ближайших лет заключается не в том, использовать ли ресурсы Национального фонда, а в качестве активов, которые Казахстан создаст взамен. Для будущих поколений именно этот баланс между сохранённым финансовым капиталом и ценностью созданной на его месте внутренней экономики станет главным наследием сегодняшних решений.

Источник: www.eureporter.co