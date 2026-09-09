Атырау вошёл в топ-5 городов с самым дорогим жильём в Казахстане

С начала года квадратные метры в Казахстане продолжают дорожать.

Атырау попал в пятёрку казахстанских городов с наиболее высокой стоимостью квадратных метров. Согласно данным аналитиков Krisha.kz, однокомнатная квартира в Атырау обойдётся покупателям в среднем в 16 млн тенге, двухкомнатная - в 25 млн, а трёхкомнатная - в 30 млн тенге.

Где жильё стоит дороже всего

Возглавляет ценовой рейтинг Алматы, где за однушку просят 26,5 млн тенге, а за трёшку - 57 млн. Следом идёт Астана: средний чек за однокомнатное жильё в столице составляет 23 млн, за трёхкомнатное - 52 млн тенге.

Пятёрку самых дорогих городов страны вместе с Алматы и Астаной сформировали Шымкент, Атырау и Костанай. При этом Костанай практически сравнялся с Атырау: однокомнатная квартира там обойдётся в 17 млн, а трёхкомнатная - в те же 30 млн тенге.

Отрыв мегаполисов и самые бюджетные регионы

Самые доступные варианты недвижимости зафиксированы в Кызылорде и Жезказгане. В Кызылорде однокомнатную квартиру продают за 8 млн тенге, а в Жезказгане - за 9,5 млн.

Ценовой разрыв между регионами остаётся значительным. На сумму, за которую продают одну однокомнатную квартиру в Алматы, в Кызылорде можно приобрести сразу три аналогичных объекта, а стоимость одной трёшки в Астане равна цене трёх трёхкомнатных квартир на юге страны.

Динамика цен: регионы растут, Алматы дешевеет

С начала года квадратные метры в Казахстане продолжают дорожать, показав умеренный средний прирост в 2%. При этом в отдельных городах ценники подскочили более чем на 8%.

На общем фоне выделяется Алматы: за последние восемь месяцев жильё в крупнейшем мегаполисе страны подешевело на 1,4%.