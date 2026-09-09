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Социум

В ЗКО мужчину лишили водительских прав из-за эпилепсии

Жангалинский районный суд прекратил действие водительских прав местного жителя, у которого диагностировали заболевание, входящее в перечень абсолютных противопоказаний к вождению.
Арайлым Усербаева
В ЗКО мужчину лишили водительских прав из-за эпилепсии
Изображение сгенерировано ИИ

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, с иском против жителя области обратился департамент полиции ЗКО. Мужчина получил водительское удостоверение категории "B" ещё в августе 2017 года. Однако позже выяснилось, что он состоит на диспансерном учёте с диагнозом "эпилепсия".

По закону ухудшение здоровья, препятствующее безопасному управлению авто и подтверждённое врачами, служит прямым основанием для аннулирования прав.

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Суд полностью удовлетворил иск полиции: водителя лишили права управления танспортом. Мужчину обязали сдать водительское удостоверение в Департамент полиции ЗКО.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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