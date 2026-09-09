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Происшествия Социум

В ЗКО мужчина украл 36 лошадей на 14 млн тенге

Полиция проверяет его возможную причастность к другим подобным преступлениям.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО мужчина украл 36 лошадей на 14 млн тенге
Фото Polisia.kz

В Западно-Казахстанской области полиция Каратобинского и Сырымского районов задержала 48-летнего мужчину, которого подозревают в краже 36 лошадей на сумму более 14 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz

По данным ведомства, мужчина угонял скот со свободного выпаса, загонял во двор, а затем продавал в южные регионы страны. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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Полицейские проверяют его возможную причастность к другим подобным эпизодам. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

За кражу скота по закону предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция рекомендует владельцам не оставлять животных без присмотра, своевременно проводить их идентификацию и устанавливать GPS-трекеры - это поможет защитить скот от краж и быстрее найти пропавших животных.

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