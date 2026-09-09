Завернул малыша в полотенце и выбросил на мороз: пожизненный срок просят для экс-полицейского

История с новорожденным, найденным в мусорном баке, напомним, потрясла город этой зимой, сообщает Halyqstan. 3 февраля в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции сообщили о страшной находке: в левобережной части Семея в мусорном контейнере обнаружили тело младенца, завернутое в полотенце. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Позже полицейские установили предполагаемых фигурантов дела: 20-летнюю девушку, которая родила ребенка в домашних условиях, и ее молодого человека. Девушка утверждала, что младенец появился на свет мертвым, а парень впоследствии оставил его в мусорном контейнере.

По неофициальной информации, оба - и девушка, и парень - на тот момент являлись сотрудниками полиции. Уже 10 февраля стало известно, что после произошедшего их отпустили под подписку о невыезде. При этом в департаменте полиции области Абай тогда подчеркивали: "Подозреваемые не являются сотрудниками полиции".

Сегодня во время рассмотрения этого резонансного дела в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай стали известны подробности произошедшего. Девушку судят по статье 100 УК - убийство матерью своего новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. Ее молодого человека - по части 3 статьи 99 УК.

По данным пресс-службы областного суда, молодые люди 2005 и 2000 годов рождения начали встречаться в январе 2025 года, а в июне вступили в интимные отношения. Спустя некоторое время девушка узнала, что беременна, но скрыла это от молодого человека. Сама она жила с подругами.

В начале февраля около двух часов ночи у девушки заболел живот и начались схватки. Она пошла в туалет и, никому ничего не сказав, родила ребенка, сидя на унитазе. После этого позвонила своему парню и рассказала о произошедшем. Когда тот приехал, девушка завернула младенца в полотенце и передала ему.

Молодой человек увез ребенка на машине на улицу Ломоносова и оставил в мусорном контейнере. Согласно материалам, озвученным в суде, младенец был жив и впоследствии умер от переохлаждения. Таким образом, первоначальная версия девушки о том, что ребенок родился мертвым, не подтвердилась.

Кроме того, во время судебного разбирательства выяснилось, что оба фигуранта на момент произошедшего все-таки работали в органах полиции.

В прениях прокурор попросила признать девушку виновной по статье 100 УК и назначить ей два года лишения свободы. При этом в связи с Законом РК от 1 июля 2026 года "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан" гособвинитель просила освободить ее от наказания.

Молодого человека прокурор попросила признать виновным по части 3 статьи 99 УК и назначить ему пожизненное лишение свободы. Обоих подсудимых гособвинитель также попросила лишить специальных званий.

Адвокаты, в свою очередь, просили переквалифицировать действия подсудимых на статью 104 УК — причинение смерти по неосторожности — и назначить наказание в пределах санкции этой статьи.

Приговор по делу сегодня не огласили. Судебное разбирательство продолжится на следующем заседании.