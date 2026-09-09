В Казахстане хотят ограничить рекламу фастфуда и сладких напитков для детей

Инициатива направлена не на запрет самих продуктов, а на ограничение их продвижения среди детей и формирование доступной здоровой среды.

Министерство здравоохранения РК разработало законодательные поправки, которые ограничат рекламу фастфуда, сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, направленную на несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства. Новые нормы призваны защитить подрастающее поколение от маркетингового давления.

Разработка законопроекта ведётся по прямому поручению главы государства. Ранее президент отметил, что навязчивое продвижение нездоровой еды формирует у детей вредные привычки, повышает нагрузку на систему здравоохранения и вредит будущему трудовому потенциалу страны. В Минздраве подчеркивают, что дети и подростки наиболее уязвимы перед яркой упаковкой и продвижением продуктов через блогеров.

- Министерством разработаны предложения в законодательство по введению ограничения рекламы пищевой продукции с повышенным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров, трансжиров на теле-, радиоканалах, в социальных сетях, носителях наружной рекламы. Для реализации указанных предложений приступили к разработке Анализа регуляторного воздействия указанных ограничений, - прокомментировала директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гулнар Сарсембаева.

Масштаб проблемы подтверждают исследования: в Казахстане 23% детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточную массу тела, а 6% страдают ожирением. Кроме того, 17,5% подростков употребляют энергетические напитки еженедельно.

В ведомстве пояснили, что поправки готовят с учётом рекомендаций ВОЗ и международного опыта. Инициатива направлена не на запрет самих продуктов, а на ограничение их продвижения среди детей и формирование доступной здоровой среды.