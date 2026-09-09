Двух женщин сбили в селе ЗКО: одна из них скончалась

Авария случилась в селе Круглоозёрное 8 сентября около 23:00. По данным полиции, водитель Lada Priora сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Один из пострадавших скончался от полученных травм, второй был госпитализирован. Водителя задержали и водворили под стражу. Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Расследование находится на контроле у руководства ДП ЗКО. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Тем временем в мессенджерах распространяется информация о том, что под колеса автомобиля попали мама и дочь. По этим данным, 31-летняя женщина погибла на месте, а ее мама находится в больнице.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что предоставят информацию о состоянии второй пострадавшей позже.