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Происшествия Социум

Двух женщин сбили в селе ЗКО: одна из них скончалась

Водитель оказался пьян.
Жулдызхан Хасангалиева
Двух женщин сбили в селе ЗКО: одна из них скончалась
Стоп-кадр из видео

Авария случилась в селе Круглоозёрное 8 сентября около 23:00. По данным полиции, водитель Lada Priora сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Один из пострадавших скончался от полученных травм, второй был госпитализирован. Водителя задержали и водворили под стражу. Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Расследование находится на контроле у руководства ДП ЗКО. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Тем временем в мессенджерах распространяется информация о том, что под колеса автомобиля попали мама и дочь. По этим данным, 31-летняя женщина погибла на месте, а ее мама находится в больнице.

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В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что предоставят информацию о состоянии второй пострадавшей позже.

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