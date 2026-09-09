«Таза Қазақстан»: в Атырау прошла экологическая акция «LOTUS CLEAN DAY»

Молодёжь и волонтёры провели уборку на природной территории, где произрастают лотосы, сообщает Региональная служба коммуникаций. Участники очистили территорию от бытового мусора и благоустроили её. Также им рассказали о биологических особенностях лотоса, его истории и значении для экосистемы. Во время специальной экскурсии-презентации участникам объяснили важность сохранения растения и бережного отношения к природной территории.

Основная цель акции - формирование экологической культуры среди молодёжи, повышение ответственности за сохранение природы и популяризация природных особенностей региона.

Стоит отметить, что с начала года при участии Молодёжного ресурсного центра было организовано более 34 мероприятий экологической направленности. В них приняли участие свыше 1 200 молодых людей, было высажено около 400 саженцев. Кроме того, реализованы проекты "Таза жағалау", "Экоплоггинг", "День птиц" и "ECO QUIZ".