Эффективность скорости: почему Казахстан перешел на однопалатный парламент и как изменится законотворчество

Масштабная конституционная реформа изменила структуру высшего законодательного органа страны. Переход к однопалатному парламенту призван устранить бюрократические заслоны, ускорить принятие жизненно важных законов и укрепить связь государства с гражданским обществом.

Переход Казахстана от двухпалатного парламента к однопалатному - это своевременный ответ на стремительные изменения в мире. Как отмечает проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева, старая система согласования законопроектов между Мажилисом и Сенатом нередко затягивалась на долгие месяцы.

- Раньше пока законопроект проходил все инстанции, он успевал морально устареть, и в него приходилось вносить правки, возвращая документ на доработку. В условиях современного темпа жизни такая волокита недопустима, - поясняет Жанар Дусказиева. Теперь, благодаря сокращению бюрократических барьеров, решения будут приниматься гораздо быстрее и сразу внедряться в повседневную жизнь общества.

По ее словам, в новой архитектуре власти четко распределены роли. Президент определяет стратегическое развитие государства, задавая общие векторы - к примеру, курс на цифровую трансформацию или экономические реформы. В свою очередь, обновленный парламент на основе этой стратегии занимается непосредственным законотворчеством. Как подчеркивают эксперты, правительство будет исполнять решения Курултая, опираясь на закон.

Важной особенностью реформы стало усиление роли общественности. Создание совещательного органа Қазақстан Халық Кеңесі, а также активное вовлечение неправительственных организаций и общественных советов позволяют учитывать чаяния народа на этапе разработки законов.

- Раньше существовал разрыв, когда власть принимала решения автономно, а общество оставалось в стороне. Сегодня институты гражданского общества получили реальные инструменты влияния, что делает государственное управление более открытым и ориентированным на людей, - резюмирует эксперт.

Новая модель призвана объединить оперативность принятия решений с глубоким учетом интересов граждан, обеспечивая гармоничное развитие страны в рамках правового поля.