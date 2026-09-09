Инвестпроекты на 21 триллион тенге: Токаев принял председателя правления «Самрук-Қазына»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства заслушал отчёт о результатах работы фонда, выполнении производственных показателей и реализации масштабных инфраструктурных инициатив.

Как сообщил руководитель компании, в 2026 году фонд планирует завершить инвестпроекты на 3,2 триллиона тенге. В этот список входят запуск новых магистралей Мойынты - Кызылжар и Дарбаза - Мактаарал, модернизация отрезков Алтынколь - Жетыген и Бейнеу - Мангистау, возведение газоперерабатывающего завода на Кашагане, реконструкция Алматинской ТЭЦ-2, а также строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции. Кроме того, на стадии финала находятся дата-центр в Астане и укладка оптоволоконной связи по дну Каспия.

Отдельно Нурлан Жакупов остановился на перспективном портфеле и социальной ответственности.

- В данном направлении в 2027-2029 годах запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн тенге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры. В качестве приоритетов социального направления рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры, - уточнил председатель фонда.

По итогам встречи Президент дал руководству АО "Самрук-Қазына" ряд поручений по ключевым направлениям деятельности.