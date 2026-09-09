Град, сильные дожди и штормовой ветер ожидается на западе Казахстана 10 сентября

10 сентября в западных регионах страны пройдут грозовые дожди с порывистым ветром и градом.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозой, а днём на севере и востоке - сильный ливень с градом. Ветер усилится до 15-20 м/с, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Уральске ночью +10…+12 °C (сильный дождь, град), днём +14…+16 °C.

В Актюбинской области днём на западе, севере и в центре пройдут дожди с грозами, ветер порывами до 15-18 м/с. На большей части региона действует чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха ночью составит +8…+10 °C, днём +17…+19 °C.

В Мангистауской области ожидаются дожди с грозами, ночью и утром на севере и западе - туман. Ветер порывами до 20 м/с, сохраняется высокий риск пожаров. В Актау ночью +16…+18 °C с туманом, днём +22…+24 °C, дождь с грозой.

В Атырауской области прогнозируют грозовые дожди, на севере - град и шквал. Ночью и утром туман, ветер днём до 20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Атырау ночью +13…+15 °C, днём +20…+22 °C, дождь и гроза.

