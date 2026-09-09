На юге Казахстана ликвидировали четыре ОПГ и изъяли 21 тонну наркотиков

В южных регионах страны силовики пресекли деятельность четырёх организованных преступных групп и блокировали крупные каналы сбыта, сообщает Polisia.kz. Такие результаты Министерство внутренних дел РК подвело по итогам первых трёх месяцев оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора - 2026".
Главным участком спецоперации остаётся Шуская долина площадью свыше 60 тысяч гектаров, а также предпесковые зоны юга Казахстана. Из-за климатических особенностей эти территории регулярно привлекают заготовителей нелегального сырья.
Для поиска плантаций и перехвата курьеров в регион стянули дополнительные силы. Наряду с наземными патрулями полиция задействовала беспилотники, авиацию и данные космического мониторинга.
- За три месяца республиканской операции пресечено более двух тысяч наркоправонарушений, ликвидировано четыре ОПГ, не допущена в оборот 21 тонна наркотиков, - заявили в ведомстве.
За время рейдов оперативники зафиксировали 256 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и уничтожили десятки делянок под открытым небом.
Отдельное внимание сотрудники МВД уделили подпольным производствам в населённых пунктах.
- В жилых массивах ликвидировано 25 фитолабораторий, оборудованных для искусственного выращивания наркосодержащих растений, - добавили в пресс-службе МВД.
Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.