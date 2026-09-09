В поездах до Уральска появился бесплатный Wi-Fi

В Казахстане продолжается масштабное оснащение пассажирских поездов спутниковым интернетом. Цифровые удобства стали доступны и для жителей Западно-Казахстанской области - связь уже работает в поездах сообщением Нурлы Жол - Орал и Орал - Мангистау. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

Спутниковый интернет также запущен на маршрутах Нурлы жол - Алматы, Нурлы жол - Оскемен, Нурлы жол - Петропавловск, Алматы-2 - Оскемен, Кызылорда - Семей, Актобе - Алматы-1, Мангистау - Актобе, Актобе - Казалы, Актобе - Атырау и Павлодар - Алматы.

По состоянию на 8 сентября 2026 года система Starlink установлена в 59 составах (770 вагонов) по 31 маршруту. До конца сентября оборудование появится в 124 составах - это 1 235 вагонов на 50 направлениях.

Скорость спутникового канала достигает 100 Мбит/с. Низкоорбитальная связь позволяет оставаться в сети даже на удалённых участках пути, где отсутствует мобильное покрытие.

Пассажирам доступен бесплатный базовый пакет для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram. Для доступа к сайтам, видео и банковским сервисам предложат дополнительные тарифные пакеты. В будущем спутниковая связь станет базой для внедрения мультимедийных сервисов в поездах.