«Помощь есть, но по инструкции»: что ответили отцу-одиночке из Уральска в управлении образования и облздраве

В редакцию "МГ" в 2020 году уже обращался Равтан Бахирев - тогда он просил помощи у уральцев, так как оказался в тяжелой жизненной ситуации. Ему пришлось пройти через многое и сейчас мужчина продолжает бороться не только за выживание семьи, но и с целым комплексом социальных и бытовых проблем.

Судьба Равтана складывалась непросто: детдом в юности, тюремный срок в советские годы. Счастливым поворотом стала встреча с будущей сожительницей Надей, также воспитанницей детского дома. У пары родились двое детей - дочь Надия и сын Эльдар. Однако со временем женщина пристрастилась к алкоголю. Пока мужчина зарабатывал на жизнь, женщина устраивала бесконечные "праздники" дома. Он принял решение разойтись с ней, детей они поделили. Спустя некоторое время Равтан узнал, что мать варит новорожденному сыну кашу на воде из растопленного снега, и забрал ребенка к себе. Когда он остался один на один с малышами, совмещая уход с попытками заработать, ему пришлось временно передать их в Дом малютки. Навещая детей ежедневно, через год он забрал их навсегда и с тех пор справляется сам. Матери детей уже нет в живых.

Сейчас Равтан воспитывает двоих детей 11 и 12 лет. Им поставили диагноз "умственная осталось", но пособие по инвалидности они не получают. Мужчина снова обратился в редакцию "МГ" с жалобой на то, что ему никак не удается оформить инвалидность. Семья живет на 86 тысяч тенге в месяц, которых катастрофически не хвататет на жизнь.

- Раньше дети были маленькие, я оставлял их у соседей, знакомых, нанимал нянек, выкручивался как-то. Сейчас они подросли, и проблем стало больше. Дети просто неуправляемые, с ними никто не соглашается сидеть. Они болеют, им нужна инвалидность. Старшая дочка ведёт себя неадекватно, может часами смеяться, ничего не понимает. Порой не дает спать до двух ночи. Сын тоже доставляет много проблем: то камень кинет в чужую машину, а хуже того - стал воровать. За ними нужен глаз да глаз. Я устал платить штрафы за выходки маленького хулигана, - отмечает мужчина.

Редакция "МГ" направила запросы в управление образования и управление здравоохранения ЗКО.

- В системе образования региона созданы все необходимые условия для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями получали качественную психолого-педагогическую и коррекционную помощь. Специалисты - психологи, дефектологи и логопеды - работают с каждым ребенком индивидуально, опираясь на рекомендации ПМПК и особенности развития. Для Надии и Эльдара Бахиревых объем и формат такой поддержки определяются персонально, с учетом их потребностей и учебного заведения, - ответили в управлении образования ЗКО.

По данным ведомства, КГУ "Областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж №3" обеспечивает детей из льготных категорий необходимой помощью: одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями. В прошлом учебном году Надия и Эльдар уже получали такую поддержку. С нового учебного года (на основании приказа № 30 от 5 августа 2026 года) дети продолжат обучение в школе № 13.

- Поскольку сменилось учебное заведение, вопрос предоставления финансовой и материальной помощи будет рассматриваться непосредственно по новому месту учебы. Процедура регулируется постановлением Правительства Республики Казахстан № 64, которое определяет порядок распределения средств для поддержки отдельных категорий учащихся при наличии оснований, - дополнили в управлении.

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили: если возникает необходимость оформить медицинскую форму 031/у для прохождения медико-социальной экспертизы на ребенка, состоящего на учете у психиатра, этот процесс потребует предварительной подготовки.

В ведомстве уточнили, что для получения и заполнения медицинской формы у детского психиатра необходимо выполнить следующие шаги:

Пройти обследования по месту прикрепления: р ебенку нужно пройти все назначенные лабораторные и диагностические исследования, а также консультации узких специалистов на уровне поликлиники (ПМСП). Полный пакет результатов медицинских осмотров и анализов необходимо предоставить детскому психиатру.

р Проверить регистрацию на egov.kz: м обильный номер законного представителя (родителя или опекуна) обязательно должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан (БМГ) на портале электронного правительства.

м Подать документы: ф орма 031/у для МСЭ оформляется только после того, как собран полный пакет медицинских документов.

Как поясняют в Областном центре психического здоровья (ОЦПЗ), в настоящее время необходимые результаты обследований и осмотров врачей со стороны законного представителя (Р. К. Бахирева) еще не предоставлены, поэтому оформление формы пока приостановлено.

Данный вопрос не требует рассмотрения через комиссионный осмотр и не зависит от решения отдельного специалиста - процедура стандартна и регламентирована правилами МСЭ (приказ Минтруда № 260 от 29 июня 2023 года).

- На приеме 6 августа 2026 года детский психиатр подробно разъяснил отцу детей (Р. К. Бахиреву) весь алгоритм действий, выдал перечень обязательных анализов и консультаций узких специалистов, а также напомнил о необходимости регистрации в БМГ. Как только полный пакет документов будет собран и предоставлен в ОЦПЗ, детский врач-психиатр сразу же направит медицинскую форму 031/у через медицинскую информационную систему ("Дамумед") для заочного проактивного рассмотрения на МСЭ, - пояснили в управлении.

По вопросам получения консультативной и реабилитационной помощи для детей и родителей необходимо обращаться непосредственно в медицинскую организацию по месту прикрепления.