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Социум

Шесть школ ЗКО вошли в ТОП-100 лучших в Казахстане

Такие итоги подвели на традиционной августовской конференции.
Арайлым Усербаева
Шесть школ ЗКО вошли в ТОП-100 лучших в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Шесть образовательных учреждений Западно-Казахстанской области вошли в список "100 лучших школ"  страны по итогам республиканской олимпиады. Об этом сообщил заместитель акима ЗКО Кайыржан Мендигалиев.

В число лучших вошли:

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  • Специализированная школа-лицей-интернат "Білім-Инновация" ;
  • Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий;
  • Областная школа-интернат для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина;
  • Школа имени А. Оразбаевой (Казталовский район);
  • Школа имени М. Маметовой (Бокейординский район);
  • Школа-лицей №35 (г. Уральск).

Замглавы региона подчеркнул, что успехи учеников на олимпиадах - это главная оценка труда педагогов и результат системной работы по повышению качества образования.

Кроме того, приятная новость касается единственной в Казахстане школы-гимназии вальдорфской ориентации. По поручению акима области учебному заведению предоставят собственное здание. Это позволит увеличить число учащихся в два раза - до 750 человек.

В гимназии действует уникальная программа: обучение предметам проходит через музыку (в том числе с использованием домбры и кобыза), а преподавание ведется сразу на пяти языках - казахском, русском, английском, немецком и французском.

школа Образование августовская конференция

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