Шесть школ ЗКО вошли в ТОП-100 лучших в Казахстане

Шесть образовательных учреждений Западно-Казахстанской области вошли в список "100 лучших школ" страны по итогам республиканской олимпиады. Об этом сообщил заместитель акима ЗКО Кайыржан Мендигалиев.
В число лучших вошли:
- Специализированная школа-лицей-интернат "Білім-Инновация" ;
- Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий;
- Областная школа-интернат для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина;
- Школа имени А. Оразбаевой (Казталовский район);
- Школа имени М. Маметовой (Бокейординский район);
- Школа-лицей №35 (г. Уральск).
Замглавы региона подчеркнул, что успехи учеников на олимпиадах - это главная оценка труда педагогов и результат системной работы по повышению качества образования.
Кроме того, приятная новость касается единственной в Казахстане школы-гимназии вальдорфской ориентации. По поручению акима области учебному заведению предоставят собственное здание. Это позволит увеличить число учащихся в два раза - до 750 человек.
В гимназии действует уникальная программа: обучение предметам проходит через музыку (в том числе с использованием домбры и кобыза), а преподавание ведется сразу на пяти языках - казахском, русском, английском, немецком и французском.