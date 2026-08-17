Шесть школ ЗКО вошли в ТОП-100 лучших в Казахстане

Шесть образовательных учреждений Западно-Казахстанской области вошли в список "100 лучших школ" страны по итогам республиканской олимпиады. Об этом сообщил заместитель акима ЗКО Кайыржан Мендигалиев.

В число лучших вошли:

Специализированная школа-лицей-интернат "Білім-Инновация" ;

Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий;

Областная школа-интернат для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина;

Школа имени А. Оразбаевой (Казталовский район);

Школа имени М. Маметовой (Бокейординский район);

Школа-лицей №35 (г. Уральск).

Замглавы региона подчеркнул, что успехи учеников на олимпиадах - это главная оценка труда педагогов и результат системной работы по повышению качества образования.

Кроме того, приятная новость касается единственной в Казахстане школы-гимназии вальдорфской ориентации. По поручению акима области учебному заведению предоставят собственное здание. Это позволит увеличить число учащихся в два раза - до 750 человек.

В гимназии действует уникальная программа: обучение предметам проходит через музыку (в том числе с использованием домбры и кобыза), а преподавание ведется сразу на пяти языках - казахском, русском, английском, немецком и французском.