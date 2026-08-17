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Социум

Могут ли не пустить на уроки из-за отсутствия школьной формы в Казахстане?

Разъяснения по этому поводу дала первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова.
Варвара Тыщенко
Могут ли не пустить на уроки из-за отсутствия школьной формы в Казахстане?
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Школы в Казахстане не имеют права не допускать учеников к занятиям из-за отсутствия школьной формы, однако для родителей за нарушение установленного дресс-кода предусмотрена административная ответственность.

Разъяснения по этому поводу дала первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова в СЦК. Спикер подчеркнула, что закон "Об образовании" запрещает отвлекать детей от учебного процесса.

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- Ребенок имеет право на получение качественного образования. Поэтому не допускается, нельзя не впускать ребенка в школу, если он пришел в одежде, которая не соответствует требованиям к школьной форме, - заявила Акпарова.

При этом обязанность обеспечивать соблюдение правил ношения формы возложена именно на родителей. Требования к внешнему виду учащихся утверждаются школами совместно с родительской общественностью и попечительскими советами.

Как напомнила Шынар Акпарова, игнорирование этих норм влечет за собой административное наказание.

- За нарушение, несоблюдение норм школьной формы тоже предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге - прим. ред.).

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