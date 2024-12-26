Уральский завод «Зенит» передают в частные руки, но имя инвестора скрывают

Слухи о передаче в прошлом "режимного" объекта, ходили давно. Но подтверждение мы получили лишь недавно. Хотя до сих пор не названо имя инвестора, все говорят, что руководство над заводом берет на себя турецкая компания.

Уральский судостроительный завод «Зенит» является лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Согласно данным из открытых источников, основа завода была положена в 1921 году в Ленинграде. В 1941 году завод был эвакуирован в Уральск. Изначально завод производил продукцию для военных нужд и был известен под кодовым наименованием «Завод-231», «Почтовый ящик-38». В 1966—1991 годах завод именовался «Машиностроительный завод имени К.Е. Ворошилова». С 1996 года — акционерное общество. Зенит - это единственный среди предприятий Казахстана, награждённый орденом Отечественной войны I степени.

Профиль завода

Завод работает в интересах силовых структур для военно-морских сил министерства обороны и для пограничной службы. В основном занимается выполнением государственных оборонных заказов и выпуском продукции специального назначения. Изготавливает катера и корабли, являющихся основной частью выпускаемой продукции, завод занимается с 1993 года. Предприятием за период с 1993 по 2023 годы изготовлены и сданы в эксплуатацию для силовых ведомств страны 34 единиц катеров и кораблей.



Как сказано на сайте предприятия, «АО «Уральский завод «Зенит» в составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения». В ответе на официальный запрос редакции руководство завода называет себя «режимным объектом». Еще более странно, что оборонное предприятия отдали в частные руки иностранным инвесторам.

Однако во время визита министра труда и социальной защиты РК Светланы Жакуповой в марте 2024 года генеральный директор завода Кадыржан Муканов заявил, что для того, чтобы завод дальше выполнял заказы, его нужно модернизировать. Необходимо внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентоспособными. Для этого государство должно вкладывать средства.

«Не обязательно продавать завод иностранным инвесторам»

Слухи о передаче завода в частные руки в обществе муссировались давно, но до официальных заявлений дело не доходило. Тогда же гендиректор отметил, что этот вопрос решается на уровне министерств. Между тем, общественник Малик Жумагалиев на своей странице в социальных сетях сообщил, что еще в 2023 году году был подписан договор с турецкой оборонной компанией ASFAT и предприятием YDA Group о строительстве боевых кораблей для морского флота Казахстана.

Группа компаний YDA берет свое начало с 1954 года. YDA Group осуществляет свою деятельность в 11 основных направлениях, включая: строительство и подрядные работы; авиация; медицина и здравоохранение; промышленность; оборонная и аэрокосмическая промышленность; информационные технологии; горнодобывающая промышленность; энергетика; судостроение; сельское хозяйство; вспомогательные услуги (охрана и общественное питание, управление объектами. В начале 2000-х годов компания вышла на международные рынки такие как Казахстан, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Албания, Афганистан и Молдова.

Более того, в распоряжение редакции «МГ» попала копия письма Вячеслава Валиева, который возглавлял завод с 1989 по 2023 годы, а после стал советником гендиректора. Общий его стаж на предприятии составляет 50 лет, из них 33 года в должности директора. В письме он указал, что намерен расторгнуть трудовой договор. Причиной тому он назвал «игнорирование его рекомендаций и несогласие с действиями генерального директора, в результате которых завод включен в перечень юридических лиц, подлежащих приватизации, и готовится к продаже иностранному собственнику, а также неприемлемыми для него кадровыми и организационными решениями».

– Пост генерального директора покинул 12 апреля 2023 года. Всё имеет свое начало и свое завершение. Поэтому в силу личных причин, и чтобы дать дорогу молодым, принял такое решение. Однако, я остался на заводе в качестве советника генерального директора с тем, чтобы помочь новому руководителю адаптироваться и узнать производство в новой для него сфере деятельности. Должность советника генерального директора я покинул по причине несогласия с действиями, которые велись в отношении завода, начиная с лета 2023 года. Речь идет о намерении передачи контрольного пакета акций завода турецкой компании YDA. Все усилия мои и моих единомышленников остались безрезультатны. Я обращался и к президенту страны, и к премьер-министру, в мажилис и сенат парламента. Несмотря на мои попытки противодействовать процессу, агрессивные действия турецкой компании при соглашательстве нынешнего руководства завода, подписавшего 3 ноября 2023 года протокол о сотрудничестве, привели к тому, что уже на следующий день YDA обратилась к премьер-министру с просьбой адресной продажи завода. Хотя на тот момент премьер-министр не удовлетворил это обращение, тем не менее, работа в этом направлении планомерно и активно велась. Так, с завода была снята режимность, завод включен в перечень предприятий, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность продажи объектов приватизации не на конкурсной основе, а путем прямой адресной продажи стратегическому инвестору, каковым рассматривается турецкая компания YDA, - рассказал Вячеслав Валиев.

Валиев отметил, что не раз предупреждал об опасности «заигрывания» с турками. Однако его слова проигнорировали. Валиев говорит, что нынешнее руководство завода ввело в заблуждение коллектив касательно своей позиции по вопросу продажи контрольного пакета акций завода турецкой компании YDA, вначале заявив о своем полном неприятии таких договоренностей, а затем, не спросив и не приняв во внимание мнение большинства руководителей ответственных структурных подразделений общества, согласился с предлагаемыми условиями сотрудничества и подписал с турецкой стороной документы.

Вячеслав Валиев говорит, что не согласен с кадровой политикой и отношением нового руководства к людям – специалистам и рабочим, когда увольняют специалистов, не найдя им достойной замены и без сожаления расстаются с квалифицированными кадрами.

– Все предпринимаемые им кадровые и организационные решения не соответствует моим жизненным ценностям и внутренним убеждениям, а также наносят вред самому заводу. Меня возмущает именно передача завода иностранному инвестору. Тем самым государство расписывается в собственной несостоятельности и неспособности развивать свою промышленность. И усиливает это возмущение тот факт, что передается самодостаточное действующее предприятие. Единственное предприятие в Казахстане, которое с нуля создало новую для Казахстана отрасль кораблестроения. За период моего руководства на заводе построили и сдали заказчикам 34 единицы катеров и кораблей, тем самым завод доказал свою компетентность и профессионализм, - говорит он.

Что касается текущей модернизации и поддержки технического состояния оборудования, то Валиев подчеркнул, что они постоянно занимались этими вопросами в рамках той прибыли, которую оставлял в распоряжении завода акционер – Национальная компания «Казахстан инжиниринг». Однако компания, по словам Валиева, как акционер, забирала основную часть прибыли – от 50 до 100%. Поэтому за счет собственных средств проводить серьезную модернизацию было невозможно, хотя предприятие в этом, конечно, нуждается.

– Необходимо приобретение современного высокотехнологичного оборудования, позволяющего расширить ассортимент выпускаемой продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Но для этого необязательно продавать завод иностранным компаниям. Существуют и другие механизмы для обеспечения модернизации. Однако в государстве не созданы соответствующие условия для предприятий оборонной промышленности как субъектов квазигосударственного сектора, что говорит о том, что государство не стремится развивать отечественное машиностроение и отдает на откуп иностранцам. Однако, это не гарантирует сохранение профиля завода, а может и завода вообще. Потому что для турецкой стороны это в любом случае выгодное приобретение – они получают действующее предприятие, а в случае неудачи – большой участок земли в центре города. Это очень плохо, когда люди, не причастные к созданию завода, сейчас так решают поступить. Вместо того, чтобы быть хозяевами на своей земле, самим во всё вникать и поддерживать производство в работоспособном состоянии, - говорит Валиев.

Он уверен, что завод «Зенит» - самодостаточное предприятие. Уходя с поста гендиректора, весной 2023 года он подписал договоры, обеспечивающие загрузку предприятия заказами кораблестроения и соответствующим финансированием включительно до конца 2025 года.

– Но за этот период новому руководству завода надо было проявить активность, профессионализм и найти новые заказы с целью продолжения дальнейшей работы завода. По имеющимся у меня данным, никаких новых договоров по новострою на сегодняшний день нет, - заключил Вячеслав Валиев.

Что говорят чиновники?

За разъяснением редакция «МГ» обратилась в Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, где нам сообщили, что АО «Уральский завод «Зенит» в настоящее время входит в состав АО «НК «Казахстан Инжиниринг». Помимо выпуска катеров и кораблей, предприятие производит и гражданскую продукцию, в частности нефтегазового оборудования, услуги по тестированию металлов и неметаллов, сварных соединений, разовые заказы по изготовлению металлоконструкций, нестандартного оборудования и товаров народного потребления.

Оказалось, что действительно решением государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК одобрено включение АО «Уральский завод «Зенит» в перечень дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Таким образом АО «Уральский завод «Зенит» включен в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. В этой связи, АО «Уральский завод «Зенит» подлежит приватизации. Об этом сообщили в министерстве промышленности и строительства РК.

– АО «НК «Казахстан инжиниринг», являющееся основным владельцем акций завода «Зенит», прорабатывается механизм реализации Комплексного плана приватизации. Передача завода потенциальному инвестору будет проведена на условиях АО «НК «Казахстан инжиниринг» в рамках действующего законодательства, с обязательством сохранения профиля деятельности, штатной численности и социальной поддержки работников предприятия. При этом, потенциальный инвестор не имеет право на добровольную реорганизацию или ликвидацию предприятия. Вышеназванные условия будут предусмотрены при заключении соответствующего договора. При этом, будет учтено наличием в АО «НК «Казахстан инжиниринг» «золотой акции» дающее право вето на принимаемые инвестором решения, противоречащие национальным интересам, - сообщили в министерстве.

Как оказалось, в рамках развития завода «Зенит» планируется выпуск продукции военного и двойного назначения, с применением современных технологий и увеличения уровня локализации производства судов малой и средней тоннажности. Кроме этого, по данным ведомства, потенциальный инвестор должен будет провести модернизацию существующих производственных мощностей завода и внедрять новый технологический цикл строительства судов и плавающих средств.

Также в министерстве промышленности и строительства заверили, что при приватизации завода рабочие места сохраняются, а инвестор должен будет проработать вопрос направленный на повышении квалификации работников, которые будут проходить переподготовки на современных верфях и судостроительных предприятиях, ведущих стран данной отрасли.

Отметим, что в данный момент на заводе работает 756 человек, из них 31 административных работника и 725 человек из числа производственного персонала.

Однако ни в одном ведомстве, а мы обращались в министерство обороны РК, министерство промышленности и строительства, в АО «НК «Казахстан Инжиниринг», и на сам завод «Зенит», мы так и не получили ответ на вопрос, инвестор из какой страны будет управлять заводом.