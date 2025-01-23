Как казахстанцам получить пособие по безработице

По итогам 2024 года социальную выплату по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования получили более 293 тысяч человек, при этом 258 тысяч гражданам выплата была назначена именно в прошлом году.

По итогам 2024 года социальную выплату по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования получили более 293 тысяч человек, при этом 258 тысячам граждан выплата была назначена именно в прошлом году. Общая сумма выплат составила 88,3 миллиарда тенге. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По закону уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата идет за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.