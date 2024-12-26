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Социум Экономика Сказано сделано

208 тысяч тенге: кто получит специальную соцвыплату в Казахстане

По состоянию на 24 декабря 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Всего за назначением обратились 14 195 человек.
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208 тысяч тенге: кто получит специальную соцвыплату в Казахстане

По состоянию на 24 декабря 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Всего за назначением обратились 14 195 человек. Средний размер выплаты составляет 208 тысяч тенге и зависит от накоплений в ЕНПФ.

  • За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 3 201 человек, из них назначено 3 087 получателям.
  • За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 994 человека, из них назначено 10 336 получателям.

- Кроме того, 240 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 138 граждан не ответили на SMS-сообщение. 394 обратившимся отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям, - говорится в сообщении.

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В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано:

  • В Карагандинской (2 источника – 546 человек, 4 источника – 1 926 человек),
  • В Костанайской (2 источника – 343 человек, 4 источника – 1 172 человек)
  • В Восточно-Казахстанской (2 источника – 287 человек, 4 источника – 1 204 человек) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Обязательными условиями для назначения являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет.

Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения выплаты, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге и зависит от накоплений в ЕНПФ.

Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

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