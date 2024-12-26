208 тысяч тенге: кто получит специальную соцвыплату в Казахстане

По состоянию на 24 декабря 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Всего за назначением обратились 14 195 человек.

По состоянию на 24 декабря 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Всего за назначением обратились 14 195 человек. Средний размер выплаты составляет 208 тысяч тенге и зависит от накоплений в ЕНПФ.

За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 3 201 человек, из них назначено 3 087 получателям.

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 994 человека, из них назначено 10 336 получателям.

- Кроме того, 240 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 138 граждан не ответили на SMS-сообщение. 394 обратившимся отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям, - говорится в сообщении.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано:

В Карагандинской (2 источника – 546 человек, 4 источника – 1 926 человек),

В Костанайской (2 источника – 343 человек, 4 источника – 1 172 человек)

В Восточно-Казахстанской (2 источника – 287 человек, 4 источника – 1 204 человек) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Обязательными условиями для назначения являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет.

Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения выплаты, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге и зависит от накоплений в ЕНПФ.

Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.