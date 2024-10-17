Сколько казахстанцев получат 208 тысяч тенге в качестве специальной соцвыплаты

По информации министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане 11 814 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

По информации министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане 11 814 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

— За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 077 человек, из них назначено 2 963 получателям. За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 8 928 человек, из них назначено 8 851 получателю, - сообщили в Минтруда.

Наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось о внедрении с 1 января 2024 года специальной социальной выплаты для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

— Обязательными условиями для назначения являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии, - говорится в сообщении.

Отмечается, что претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

— Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других. Всего за назначением обратились 12 530 человек, - подчеркнули в ведомстве.

мв