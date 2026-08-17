Жара до +35 градусов и грозы: какой будет погода в ЗКО 18 августа

На западе Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильная жара и шквалистый ветер. Практически на всей территории сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 18 августа, на севере Западно-Казахстанской области днем пройдут небольшой дождь и гроза, по региону ожидается сильная жара до +35 °C. В Уральске ночная температура составит +15...+17 °C, дневная - +30...+32 °C.

В Атырауской области (на западе и юге) и самом Атырау днем также прогнозируются небольшой дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +29...+31 °C.

В Мангистауской области осадков не предвидится, однако днем на севере, юге и северо-западе ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. На юге региона синоптики предупреждают о сильной жаре до +38 °C. В Актау температура воздуха ночью составит +21...+23 °C, днем - +31...+33 °C.

На севере и северо-востоке Актюбинской области днем пройдут небольшой дождь и гроза, а порывы ветра достигнут 15-18 м/с. В Актобе температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, днем - +30...+32 °C.