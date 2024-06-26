В пресс-службе министерства просвещения РК сообщили, что в новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше чем в прошлом году.

Государство решило увеличить количество мест по техническим специальностям, таким как геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и так далее. Вместе с тем, уже третий год колледжи берут студентов по заявкам от предприятий, с обязательством трудоустройства. Каждый год таким образом устраивают на учёбу около 10 тысяч студентов, чтобы потом выпускать специалистов, которые будут востребованы на рынке труда.

В минпросвете добавили, что с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:

для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;

для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;

для граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.

В ведомстве напомнили, что подать заявление абитуриентам колледжей можно двумя способами: бумажном в колледже и электронном через портал egov.kz. Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа.