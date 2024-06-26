Какая погода ожидается на западе Казахстана 27 июня

По данным РГП "Казгдромет", 27 июня ночью на юге, востоке, днем западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем +25 градусов днем, +14 градусов ночью.

27 июня на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара 36 градусов.

На востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке области ночью порывы до 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. Днем +26 градусов, ночью +16.

27 июня в Мангыстауской области ожидаются гроза, на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, в центре области до 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25 градусов, ночью +20.