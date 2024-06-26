Апелляционная коллегия рассмотрела жалобы на приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бауржана Байжанова.

— Приговор от 13 мая в отношении Бишимбаева и Байжанова оставить без изменений, — огласила решение председательствующая судья Шынар Ергалиева.

Судья отметила, что изучив материалы уголовного дела, протоколы судебных заседаний, доводы апелляционных жалоб, выслушав возражения на них, судебная коллегия пришла к выводу о законности и обоснованности приговора суда первой инстанции.

Коллегия решила, что оснований для переквалификации дела Бишимбаева и отмены приговора Байжанову нет.

Постановление вступает в силу с момента оглашения. При этом осуждённые имеют право обжаловать приговор.