Апелляционная коллегия рассмотрела жалобы на приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бауржана Байжанова.

— Приговор от 13 мая в отношении Бишимбаева и Байжанова оставить без изменений, — огласила решение председательствующая судья Шынар Ергалиева. 

Судья отметила, что изучив материалы уголовного дела, протоколы судебных заседаний, доводы апелляционных жалоб, выслушав возражения на них, судебная коллегия пришла к выводу о законности и обоснованности приговора суда первой инстанции. 

Коллегия решила, что оснований для переквалификации дела Бишимбаева и отмены приговора Байжанову нет.

Постановление вступает в силу с момента оглашения. При этом осуждённые имеют право обжаловать приговор.