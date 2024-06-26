Аналитики отметили узнаваемость бренда Kaspi и уникальную бизнес стратегию

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kaspi Вank по международной шкале до «ВВ+» и рейтинг банка по национальной шкале до «kzAА+».

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:«Мы вновь получили высокую оценку международного рейтингового агентства. Аналитики S&P уже много лет наблюдают за развитием нашей компании. Агентство отмечает, что Kaspi.kz имеет уникальную и успешную бизнес стратегию. Это результат работы нашей команды в Казахстане. Нам доверяют уже больше 14 миллионов казахстанцев и почти 700 тысяч партнеров, большинство из которых компании малого и среднего бизнеса. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами»!

В S&P отметили хорошо зарекомендовавшую себя клиентскую базу и узнаваемость бренда Kaspi, а также положительный опыт стратегического развития структуры бизнеса.

По мнению аналитиков, финансовые показатели Kaspi превосходят показатели сравнимых компаний. Рейтинг также отражает ожидания того, что бизнес-структура Kaspi, проверенная стратегия, а также прочные рыночные позиции обеспечат устойчивость компании. Прогнозируемые высокие показатели прибыли могут помочь Kaspi создать достаточный объем резервов для повышения устойчивости в стрессовой ситуации и позволят лучше, чем многие сопоставимые компании, справляться с повышенными рисками.

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами. Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей.

На сегодняшний день Kaspi.kz - одна из крупнейших финтех компаний в мире, акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq. Harvard Business School написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этому материалу обучаются студенты магистратуры.