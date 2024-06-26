Как рассказали в акимате Бурлинского района, в районе предусмотрена масса различных видов государственных поддержек предпринимателей. К примеру, представители малого и среднего бизнеса могут получить различные виды субсидирования, в том числе субсидирование части затрат при инвестиционных вложениях, субсидирование процентных ставок, льготное кредитование, различные виды субсидирования в отраслях растениеводства и животноводства.

Вся информация доступна в интернет ресурсах. Кроме этого специалисты отдела сельского хозяйства систематически публикуют данные в периодических изданиях и выступают на брифингах, встречаются с населением и проводят разъяснительную работу с населением и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Так, на первое января 2024 года в Бурлинском районе зарегистрировано 5 178 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 478 крестьянских хозяйств, 945 - ТОО, 3 760 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 171, в том числе крестьянских хозяйств на 18, ТОО на 14, ИП на 139.

– В Бурлинском районе в рамках «Единой комплексной программы поддержки бизнеса» наиболее эффективными мерами поддержки являются субсидирования (7%, 10% в зависимости от вида деятельности) части ставки вознаграждения и частичного гарантирования (50%, 85%) по кредитам, выданным банками второго уровня; кредитование (2,5%) через государственную программу «Ауыл аманаты», выдача грантов социальным предпринимателям в размере до пяти миллионов тенге. Препятствий для развития бизнеса в нашем районе не наблюдаются, - сообщили в районном акимате.

Стоит отметить, что в этом году для безвозмездного гранта для реализации новых бизнес-идей было выделено 59 миллионов тенге на 40 человек. В мае месяце прошел первый поток, поступило 34 заявок, из них 20 человек успешно прошли комиссию. Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются на конкурсной основе в размере до 400-кратного месячного расчетного показателя лицам из числа социально уязвимых групп населения, к которым относятся:

получатели адресной социальной помощи;

получатели ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) и (или) его (ее) супруг (супруга);

получатели социальной выплаты по случаю потери кормильца;

переселенцы;

кандасы;

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга).

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на выдачу гранта в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет.

Для микрокредитования молодежи предоставляется бюджетный кредит молодежи до 35 лет. Сумма кредитования до пяти миллионов тенге сроком на пять лет. Годовая ставка вознаграждения при этом составляет 2,5% целевое назначение бюджетного кредита – микрокредитование претендентов для реализации бизнес-проектов.

В 2024 году на Бурлинский район выделено 50 миллионов тенге на 10 человек. Заявки начнут принимать с июля нынешнего года.