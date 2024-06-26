По словам руководителя департамента Комитета регулирования естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбековой, в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.

Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», - сказала Гульжаз Казбекова.

По её словам, в этом году значительного роста тарифов на коммунальные услуги в области не наблюдалось. Так, при годовой инфляции около 10% рост цен на платные услуги составил 3%. При этом тарифы в ЗКО за последние годы не поднялись выше минимального уровня индекса инфляции, что составляет порядка 6-8%. То есть уровень роста тарифов не был значительным.

К примеру, по сравнению с 2023 годом тарифы на отопление для жителей выросли на 6%, на воду - на 1,7%, канализацию - на 1,5%, электроэнергию - на 7,3%, газоснабжение населения - на 0,89%. Кроме того, учитывая уровень инфляции в будущем, а также изношенность инженерной инфраструктуры региона, рост тарифов в коммунальном сегменте неизбежен, что требует привлечения значительных инвестиций, - заявила Гульжаз Казбекова.

Так, уровень износа коммунальных сетей по Западно-Казахстанской области в среднем составляет около 60%, из них по городу Уральск износ сетей теплоснабжения 50,4%, водоснабжения 61,3%, водоотведения 60,48%, электролинии 80,67%.

Между тем, в 2023 году для уральцев повысились тарифы практически для всех видов коммунальных услуг. Тариф не повышался лишь на вывоз мусора. Так, среднеотпускной тариф на водоснабжение повысился со 116,24 тенге за кубометр воды до 151,48 тенге. Стоимость всех услуг указана с учётом налога на добавленную стоимость (НДС - прим. автора). В том числе для населения тариф на воду повысился с 45,79 тенге за кубометр до 62,46 тенге.

Среднеотпускной тариф на водоотведение составлял 146,30 тенге за кубометр, теперь он составляет 188,62 тенге. Для населения тариф повысился с 49,29 тенге до 73,94 тенге.

В 2023 году среднеотпускной тариф на тепловую энергию повысился до 6 206,50 тенге за 1 Гкал. Тогда как на начало года он составлял 5 214,78 тенге за 1 Гкал. В том числе для населения стоимость тепловой энергии до повышения составляла 3 873,37 тенге, после повышения стала 4610,08 тенге.

Стоимость газа для рядовых жителей повысилась с 18,80 тенге за кубометр газа до 20,05 тенге.

Если на начало года среднеотпускной тариф на электроснабжение составлял 23,50 тенге за 1 кВт/час, то на конец года — 24,61 тенге. В том числе для населения стоимость 1 кВт/час электроэнергии утвердили в размере 24,61 тенге, тогда как на начало года он составлял 21,20 тенге.

С января 2024 года повысилась и стоимость проезда в общественном транспорте до 100 тенге при безналичной оплате. При наличном расчёте уральцы платят за проезд 200 тенге на одного человека.