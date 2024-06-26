Автобус с пассажирами врезался в магазин. Есть погибший

Авария в Алматы произошла сегодня, 26 июня, в 14.20 на пересечении улиц Макатаева и Сейфуллина. По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, столкнулась с автобусом №18. После чего пассажирский транспорт врезался в магазин.

Его обслуживает частный перевозчик ТОО City-Bus. Водитель допустил наезд на препятствие. По факту ДТП со смертельным исходом возбудили уголовное дело, - сообщили в полиции.

По предварительным данным, в аварии погиб один пассажир. Ещё 16 человек обратились за медицинской помощью. Их доставили в больницу.



