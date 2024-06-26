Преступление произошло 25 июня в 6:00 возле многоэтажного дома по проспекту Абая.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на 72-летнего пенсионера напали, избили и забрали пакет с личными вещами и барсетку с банковскими картами и пенсионной книжкой. Стражи порядка зарегистрировали уголовное дело по факту грабежа.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний юноша. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Похищенные вещи вернули пенсионеру.